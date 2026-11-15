Водитель травмирован в столкновении с лосем на севере Карелии

В Карелии микроавтобус «Мерседес» сбил лося и вылетел в кювет

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Микроавтобус вылетел в кювет после столкновения с лосем в Карелии. ДТП произошло утром 15 ноября на 83-м километре автодороги «Кочкома- госграница» в Муезерском округе.

По информации госкомитета по безопасности и жизнедеятельности, микроавтобус «Мерседес» столкнулся с диким животным. В аварии пострадал водитель. Мужчину, 1981 года рождения, доставили в больницу Костомукши.

Спасатели из Ледмозера осмотрели место столкновения, отключили аккумуляторную батарею.

В Госавтоинспекции Карелии ранее назвали главные причины аварий на дорогах республики.