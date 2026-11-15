Нашествие крыс предрекают регионам России

Крысиный бум может привести распространению заболеваний

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В ближайшие два года крыс может стать еще больше. Причина – потепление. Неприятным прогнозом делятся эксперты с Shot.

Популяция грызунов может вырасти в два раза из-за наступления идеальных условия размножения: теплая погода, мусорные контейнеры и остатки еды в них, подвалы и канализации. Для Петрозаводска, например, вопрос борьбы с крысами весьма актуален. Грызуны выползают из земляных нор, носятся по оградками мусорных контейнеров, забираются под капоты автомобилей.

В крупных городах крыс стали видеть чаще, растет число жалоб от граждан, также выросло число вызовов на дератизацию.

Крысиный бум может привести распространению заболеваний: лептоспироз, сальмонеллез и вирус Сеула - разновидности хантавируса. Возбудители могут попасть в организм через загрязненные воду, еду и поверхности, а также с частицами высохших выделений. Инфекции поражают почки, печень, легкие и сосуды.