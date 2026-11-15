В авариях в Карелии погибли 57 человек

Госавтоинспекция назвала главные причины аварий в республике

фото пресс-службы Госавтоинспекции РК

В Госавтоинспекции назвали самые частые причины аварий на дорогах Карелии.

С начала года в регионе произошло более шести тысяч ДТП, в результате 555 аварий погибли 57 человек и 695 человек получили различные травмы. Тревогу у дорожной полиции вызывает статистика происшествий с участием несовершеннолетних - 96 детей пострадали, один ребенок погиб.

Одно из главных нарушений - превышение скорости. Этот фактор стал причиной 194 аварий, в которых погибли 22 человека, 244 получили травмы.

Еще 52 аварии произошли из‑за обгона и выезда на встречную полосу, в подобных ДТП погибли 13 человек и 68 получили травмы. Опасность создают нарушения очередности проезда, ставшие причиной 83 происшествий с 6 погибшими и 107 ранеными. В результате неправильного расположения транспортных средств на проезжей части произошло 67 аварий, где погибли 7 и пострадали 94 человека.