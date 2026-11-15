Девять миллионов выплатили новым специалистам в Карелии

Девять новых специалистов пришли работать в учреждения культуры районов Карелии

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В небольшие населенные пункты Карелии привлекли новых специалистов культуры. Им выплатят по миллиону рублей, сообщили в региональном министерстве культуры.

В ведомстве подвели итоги программы «Земский работник культуры» в 2026 году. Коллективы учреждений в Суоярвском, Питкярантском, Лахденпохском и Прионежском округах, Пряжинском районе, а также в учреждениях Шуйского и Михайловского поселений пополнились девятью новыми специалистами.

Специалисты будут работать руководителями клубного формирования, директорами учреждения культуры, культорганизаторами, преподавателями детской школы искусств, библиотекарями и режиссерами массовых представлений.