Опасную лестницу нашли в Петрозаводске

Обледеневший деревянный спуск стал испытанием для пешеходов

фото паблик «Подслушано в Птз»

Деревянный спуск не внушает петрозаводчанам никакого доверия. С приходом холодных дней лестница в районе Красной улицы стала полосой препятствий.

«Все ступеньки, что на лестнице на фото, что выше сломаны и шатаются», - пожаловался петрозаводчанин на спуск от Ленинградской улицы через ямку до Красной в паблике «Подслушано в Птз».

На кривых и шатающихся ступеньках образовалась наледь: «Идешь и думаешь, как бы подняться/спуститься целым и невредимым».

Перила, по словам горожанина, тоже шатаются. Если пешеход будет за них держаться, то рискует упасть вместе с ними.

В комментариях предположили, что если жители столицы Карелии продолжат жаловаться на лестницу, то спуск попросту закроют и никто не будет отвечать, если кто-то там пойдет и получит травму: «Его реально надо сделать капитально».