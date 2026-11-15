Петрозаводчанин похудел на 60 кг за год

Участники проекта по похудению в карельской столице скинули по 30-60 килограммов и пересмотрели подход к еде и своему здоровью

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Восемь петрозаводчан решили кардинально изменить жизнь, но до финала проекта дошли не все.

Год назад в столице Карелии стартовал необычный проект «Большие перемены: новая жизнь». Его участники боролись с лишними килограммами под наблюдением психологов и тренера. 15 ноября этого года были подведены итоги.

По сообщению «МК в Карелии», один из участников, 23-летний молодой человек, смог похудеть на 60 кг, девушки в среднем скинули 30-31 кг. Из восьми человек до финиша дошли семеро (4 мужчины и 3 девушки).

Участники проекта пересмотрели подходы к питанию, физической активности и в целом комплексном поработали над собой. Перед участием все они сдали медицинские анализы и прошли осмотр у специалистов, чтобы исключить противопоказания.

Автор проекта считает, что его подопечные изменили жизнь, приобрели новые привычки и научились бережно относиться к своему телу, мышлению и здоровью.