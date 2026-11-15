Банки заменили реструктуризацию кредитных карт кредитом наличными

Новый подход позволяет заемщикам объединить кредитные обязательства и получить более длительный срок на погашение, сделав ежемесячные платежи более комфортными

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Финансовые организации пересматривают стратегию работы с держателями кредитных карт. Новый механизм предполагает полное закрытие кредитной карты и конвертацию ее баланса в стандартный потребительский кредит на более длительный срок. Благодаря этому размер обязательного ежемесячного взноса становится меньше. Услуга предлагается всем категориям заемщиков, независимо от наличия текущей просроченной задолженности.

Если у клиента уже открыт и потребительский кредит, и кредитная карта, банк может объединить эти обязательства в один договор займа наличными.

Для заемщиков с просроченной задолженностью сразу по нескольким кредитам предусмотрена отдельная программа комплексного урегулирования, которая объединяет обязательства перед разными кредиторами.

Интерес банков к подобным программам совпадает с общим улучшением качества кредитных портфелей по картам. По итогам второго квартала 2026 года доля просроченной задолженности по кредитным картам опустилась до 1,6%, достигнув минимальных значений с конца 2023 года. В абсолютных цифрах объем просрочки за квартал сократился на 32%, составив 58,1 млрд рублей.

Трансформация кредитной карты в кредит наличными и объединение нескольких кредитов при урегулировании просроченной задолженности позволяет сформировать из нескольких графиков платежей один и снизить ежемесячную нагрузку на бюджет клиента,

— отметил руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.