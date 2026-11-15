Ветрено и дождливо будет в начале недели в Карелии

В гидрометцентре дали прогноз погоды на 16 ноября

фото «Петрозаводск говорит»

В понедельник в Петрозаводске установится облачная с прояснениями погода. Ночью пойдет небольшой дождь, днем преимущественно будет сухо. Ветер умеренно, временами с порывами будет дуть с юго-запада. Температура воздуха в течение суток составит +1, +3, предупредили в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет расти, днем мало меняться.

В Карелии также облачно, на юге с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие, ночью на севере местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха в течение суток в пределах 0, +5 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +3;

В Кондопоге ночью +2, днем +4;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +4;

В Олонце, Суоярви ночью +1, днем +3;

В Пудоже ночью -1, днем +4;

В Сегеже ночью +1, днем +4;

В Сортавале ночью +3, днем +4.