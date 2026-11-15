Для мам с детьми объявлен сбор продуктов в Петрозаводске

Продукты, средства гигиены и бытовую химию собирают для подопечных кризисного центра

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В Петрозаводске кризисный центр для женщин объявил сбор продуктов, средств гигиены и бытовой химии. Продукты и вещи нужны подопечным благотворительного фонда «мама-Дом», которые часто приходят с детьми без поддержки.

Неравнодушные жители Карелии могут помочь пополнить гуманитарный склад.

В первую очередь требуются: крупы (гречка, рис, овсянка, манка, пшено), консервы (мясные, рыбные, овощные), растительное масло, молоко длительного хранения, макароны, сахар, соль, печенье, чай, какао, детское питание (смеси, пюре, каши). Также требуются средства гигиены (мыло, шампуни, зубные пасты, прокладки, памперсы), бытовая химия (порошок, средства для мытья посуды, чистящие средства). Желающие помочь попавшим в трудное положение женщинам с детьми могут добавить что-то от себя.

Посылки можно передать в центр «Мама-Дом» или на склад. Также товары для подопечных можно заказать на маркетплейсах.