В Карелии легендарный балет спустя почти 70 лет вернулся на сцену

Музыкальный театр Карелии представил современную версию балета «Сампо»

фото «Петрозаводск говорит»

Спустя почти 70 лет на сцене Музыкального театра Карелии вновь исполняют балет «Сампо» (12+).

Премьерный показ состоялся 14 ноября. Современный балет в постановке Кирилла Симонова повествует о героях и простых смертных, о борьбе с темными силами за счастье и процветание родной земли.

Композитор Ефрем Подгайц включил в партитуру знаковые темы из произведения Гельмера-Райнера Синисало с его узнаваемым национальным колоритом и эпическим величием. Московский композитор бережно вплел в авторскую версию знаковые темы оригинала, создав гармоничное сочетание классики и современности.

Образ мельницы «Сампо» – ключевой в карело-финском эпосе «Калевала» – олицетворяет вечную энергию необыкновенной силы, обладающую способностью дарить счастье и благополучие.

Впервые на карельской сцене балет на музыку Гельмера-Райнера Синисало был поставлен хореографом Игорем Смирновым в 1959 году.

Премьерные показы балета состоятся 11,12 и 13 декабря.

«Петрозаводск говорит» рассказывал ранее о другой театральной премьере - в театре драмы поставили дерзкую театральную головоломку «На пути в Дамаск» (16+).