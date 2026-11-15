Астрологи рассказали, кому поступят заманчивые предложения

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 16 по 22 ноября

Фото: нейросеть Алиса AI

С 16 по 22 ноября Вселенная намекает: хватит героически тащить всё на себе! Иногда проблема решается проще — уточнить условия, поменять порядок, вспомнить опыт или банально выспаться. На работе смотрите, как устроен процесс, в общении не гадайте — договаривайтесь прямо, а в личной жизни не забивайте график обязательствами, которые давно не в радость. И выбирайте задачи, результат которых видно сразу: одно маленькое, но закрытое дело бодрит лучше, чем сто наполеоновских планов!

Источник: astro-ru.ru

Овны, ваши денежные дела зависят от прошлых решений и других людей. Опирайтесь на сотрудничество и поддержку близких. Учитесь новому: курсы и повышение квалификации сейчас в самый раз. Придерживайтесь плана, чтобы не наделать ошибок на эмоциях.

Тельцы, наладьте контакты с родными и друзьями, это вернет почву под ногами. Ждите интересных финансовых предложений и даже карьерного роста — если предложат руководящую роль, соглашайтесь! В общении с коллегами выражайтесь четко, чтобы не оконфузиться.

Близнецы, неделя предоставляет отличный шанс докопаться до сути в отношениях, но не лезьте в душу слишком настойчиво. В карьере — уверенно и без сюрпризов. Остерегайтесь тайных завистников, но с друзьями будьте открыты. В документах и сделках будьте предельно внимательны.

Раки, смелость и творчество принесут деньги — особенно людям публичных и творческих профессий. Прибыльнее первая половина недели. Берегите нервы и конечности от растяжений и ушибов. Если работа перестала приносить радость — прислушайтесь к себе.

Львы, планеты благоволят вложениям и крупным покупкам, улучшению быта. Юпитер с Марсом в вашем знаке добавят уверенности — выберите одну цель и вперед! Осторожнее с руководством — неосторожное слово может дорого стоить. Легкий флирт допустим, но не теряйте голову.

Девы, не принимайте негатив близко к сердцу. Ясность мысли и трезвый расчет помогут принять верные решения. К концу недели появятся возможности для партнерского бизнеса. В делах с родственниками возможно недопонимание — договаривайтесь.

Весы, вы будете на высоте в планировании, творчестве и научных изысканиях. Не тратьте силы на перевоспитание консерваторов — продвигайте свои идеи. Романтически настроенных ждет водоворот приключений. В поездках следите за документами и деньгами.

Скорпионы, займитесь собой и личными замыслами, денежные интересы пока лучше не афишировать. Первая половина недели — самая прибыльная. Распишите дела по минутам и расходы по списку, чтобы все успеть. Выходные посвятите спокойному отдыху.

Стрельцы, планы могут нарушиться, а договоренности — не подтвердиться, так что перепроверяйте расчеты. Учитесь новому — в информационную эру побеждает тот, кто быстрее осваивает знания. Важные финансовые сделки пока лучше не заключать. 22 ноября Солнце войдет в ваш знак — станет легче!

Козероги, не отрывайтесь от коллектива и не уходите на свободный график — можно потерять контроль. Во второй половине недели возможны бюрократические проволочки — запаситесь терпением. Слухи вокруг вас кто-то может использовать в своих интересах, так что планами делитесь осторожно.

Водолеи, вас ждет признание, если не будете стесняться заявлять о себе. К середине недели появится шанс укрепить финансы, возможна прибавка или премия. Друзья могут не оправдать надежд — не расстраивайтесь. Семейные неурядицы могут отвлекать от работы, но их стоит решить.

Рыбы, в начале недели не распространяйтесь о планах и проверяйте информацию. Внимание к деталям, цифрам и словам — ваш главный инструмент в этот период. Честность в делах и осторожность помогут избежать неприятностей. К концу недели появится ясность и определенность.