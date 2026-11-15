Трем городам России грозит подтопление из-за таяния ледников

Петербург, Архангельск и Петропавловск-Камчатский попали в зону риска из-за подъема уровня Мирового океана

фото «Петрозаводск говорит»

Три города в России могут пострадать в результате подъема уровня Мирового океана. Климатолог в беседе с «Комсомольской правдой» предупредил, что вода постепенно прибывает из-за глобального потепления, провоцирующего таяние ледников.

В теории подъем уровня моря на несколько метров и затопление территорий возможны при таянии большого количества льда в Антарктиде и Гренландии, но это процессы не стремительные, и при нашей жизни мы не станем свидетелями катастрофы.

«Мы увидим повышение уровня Мирового океана на несколько сантиметров. Хотя для некоторых регионов и это может оказаться критичным», - говорит эксперт.

Неприятности могут грозить Нидерландам, а также трем российским портовым городам: Санкт-Петербургу, Архангельску и Петропавловску-Камчатскому.