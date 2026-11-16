Множество петрозаводчан могли остаться без жилья и без денег

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 16 ноября в 2006 году

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В стране ровно 20 лет назад набирало темпы строительство в рамках Нацпроекта «Доступное жилье». Но одновременно с этим по всей стране участились случаи обмана участников так называемого «долевого» строительства домов. Петрозаводск не стал исключением. И вот первые пострадавшие дольщики Карелии.

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В 2004 году жильцы дома №61 по улице Калинина заплатили большие деньги за новые квартиры, а летом 2006 года узнали, что строительная фирма «Карелстройспецмонтаж» будет обанкрочена. Когда-то Надежда Трофимова с мужем и дочерью жили в однокомнатной неблагоустроенной квартире с печным отоплением и мечтали улучшить свои жилищные условия. Поэтому они стали участниками долевого строительства. 27 мая они въехали в новый строящийся дом на Калинина, и сразу начались проблемы – несколько дней не было воды. Строительная фирма обещала и внутреннюю отделку квартир, но жильцы этого так и не дождались. Но все эти проблемы не шли ни в какое сравнение с тем, что узнали дольщики: предприятие подало документы на банкротство. И что делать дальше, жильцы не знали: «Если, не дай Бог, мы можем остаться вообще без жилья… Мы вложили все деньги, копили, собирали, залезли в долги. Сейчас сами видите – не в состоянии отделать полностью квартиру. А можем остаться без квартиры. То есть дом стоит, и если эту стройку бросят… Прав у нас нет на это жилье, хотя мы полностью внесли сумму сто процентов, а прав жить не имеем».

В 2004 году фирма «Карелстройспецмонтаж» заключал договоры с дольщиками, и почти все долги жильцами были погашены. Первый-четвертый сектора были достроены, а в пятом и шестом ситуация была самая сложная – там были построены только стены. Ни перегородок в квартирах, ни коммуникаций не было. А уже в 2005 году сюда должны были заселиться люди. Каждый четверг жильцы многоэтажки приходили на собрания. Елене Демченко пришлось уйти с основной работы, чтобы заниматься делами своего дома. Она стала председателем ТСЖ: «Товарищество хочет взять дом на свой баланс, собрать дополнительные средства, то ли взять кредит в банке (если нам его дадут), то это будут дополнительные сборы с жильцов. И на эти средства уже самим закончить стройку дома». Еще один жилец Максим Зуев, профессиональный юрист, сказал: «Если компания успеет обанкротиться до ввода дома в эксплуатацию, то мы либо теряем свои квартиры вообще, либо получаем деньги, несоизмеримые с покупкой другой квартиры». Кто-то был уверен, что махинаторы сняли сливки, а «Карелстройспецмонтаж» подставная фирма. Перед жильцами дома стояла одна задача – во что бы то ни стало заканчивать стройку самим.

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Стойки в городе двигались своим чередом. Мэр Петрозаводска Виктор Масляков провел рабочее совещание в микрорайоне Кукковка на месте строительства филиала поликлиники №4. Работы были начаты в сентябре. И за это время здание выросло, было завершено строительство второго этажа. Подрядчики выполнили усиление конструкций всего здания, вели монтаж окон, конструкцию внутридомовых лестниц и работы по оформлению фасада. К началу декабря планировалось запустить в здание систему отопления и приступить к внутренней отделке помещений. Общая стоимость проекта 26 миллионов рублей. Весной собирались поставить новое медицинское оборудование. Расширение филиала позволит на 70% сократить поток жителей Кукковки в поликлинику №4 на Ключевой, о чем давно просили кукковчане. Планировалось, что ко Дню города-2007 это лечебное учреждение уже будет принимать первых пациентов.

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Любые острые темы интересовали юных журналистов, которые собрались на фестиваль молодежных СМИ. В 2006 году он прошел уже в третий раз. Полторы сотни ребят из школ, колледжей, техникумов собрались в гимназии №37, чтобы поделиться опытом. Организатором фестиваля выступил Городской центр молодежи. Дети не только смогли себя показать, но и послушали корифеев карельской журналистики.

«Можно пообщаться с профессиональными журналистами, что очень важно. Подпитаться от них этой их энергетикой. Познакомиться с азами, которые, конечно, необходимы каждому, кто встал на этот путь журналистики»,

- перечислила Маргарита Воздвиженская, директор МУ «Центр молодежи».

Заслуженный журналист Карелии Светлана Заалова призналась, что год от года школьная пресса меняется, становится все более профессиональной. А главный помощник для детей в этом деле – редакция известной в республике детской газеты, которая называлась «Моя газета». В ней журналистка и педагог Елена Максимова пятый год вела музыкальную рубрику. И читали ее дети с удовольствием: «О концертах очень много пишем. Мы ходим на концерты, пробиваемся на пресс-конференции, в гримерки к звездам. Детям это интересно очень. Каждый раз идет борьба – кто пойдет, не могут же все пойти на концерт». Одна из воспитанниц Елены, ученица Державинского лицея Ксения Лурикова, пришла в «Мою газету» в 5-м классе. Карельскую прессу он читала, но предпочитала столичную: «Мне нравится газеты федерального значения, у них выше уровень».

Фестиваль шел в течение одного дня, но и этого для детей, увлеченных своим делом, хватило, чтобы получить яркие эмоции и новый опыт.

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Таким было 16 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности