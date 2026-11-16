Соцсеть: Охранник умер на работе в городе Карелии

О ЧП в одном из сетевых магазинов Кондопоги рассказали в соцсети

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Несколько пабликов «ВКонтакте» сообщили о трагедии в сетевом магазине в Кондопоге. Одному из работников стало плохо после разгрузки товаров, и он скончался.

«В одном из сетевых магазинов г. Кондопоги произошло ЧП, на работе при закрытии ворот после разгрузки автомобиля, доставившего товар, охраннику стало плохо, и он впоследствии умер, помощь никто не оказал», - пишет сообщество «Жесть Карелия».

Причину смерти попытаются установить в ходе экспертизы. Но, как пишут в паблике, руководство вместо слов соболезнования родным умершего охранника заявило будто бы о пьянстве на рабочем месте.