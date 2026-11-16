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16 ноября 2026
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Спорт

Юные петрозаводчанки покорили Олимп на мировом первенстве по муатай

Финальные поединки принесли карельским спортсменкам две золотые и одну серебряную медали
Боксерские перчатки лежат на ринге
изображение сгенерировано Алисой AI

Юные петрозаводчанки в составе сборной России выступили на первенстве мира по муатай в Греции.

Поединки завершились для карельских звезд спорта золотыми медалями и одним серебром. Об успехе представительниц нашей республики рассказали в федерации муатай Карелии.

финальные поединки

 

Финальные встречи состоялись 15 ноября. Спортсменка из Турции не устояла перед боксерскими перчатками Серафимы Костяковой – у нашей спортсменки золото мирового первенства. Петрозаводчанка Алиса Тестова одолела соперницу из Люксембурга и принесла еще одно золото российской команде. Евгения Тирских в напряженном поединке уступила сопернице из Вьетнама и стала второй.

Тренирует маленьких звезд муатай Диана Зубровская.

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