Юные петрозаводчанки покорили Олимп на мировом первенстве по муатай

Финальные поединки принесли карельским спортсменкам две золотые и одну серебряную медали

изображение сгенерировано Алисой AI

Юные петрозаводчанки в составе сборной России выступили на первенстве мира по муатай в Греции.

Поединки завершились для карельских звезд спорта золотыми медалями и одним серебром. Об успехе представительниц нашей республики рассказали в федерации муатай Карелии.

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Финальные встречи состоялись 15 ноября. Спортсменка из Турции не устояла перед боксерскими перчатками Серафимы Костяковой – у нашей спортсменки золото мирового первенства. Петрозаводчанка Алиса Тестова одолела соперницу из Люксембурга и принесла еще одно золото российской команде. Евгения Тирских в напряженном поединке уступила сопернице из Вьетнама и стала второй.

Тренирует маленьких звезд муатай Диана Зубровская.