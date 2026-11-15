Эстония закроет границу с Россией

С 1 декабря собираются закрыть три КПП на границе Эстонии и России

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С 1 декабря Эстония намерена закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Такое заявление сделал глава МИД Маргус Цахкна в соцсети. О решении закрыть границу эстонская сторона известила финских, латвийских и литовских коллег. На российско-эстонской границе в сокращенном графике работают три пункта пропуска - Нарва, Лухамаа и Койдула.

По информации РИА Новости, причина решения связана с инцидентом на оборонном предприятии, в причастности к которому Таллин бездоказательно обвинил Россию. В ночь на 14 ноября здание оборонной компании пытались поджечь. Арестованы пятеро подозреваемых.