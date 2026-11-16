Чиновникам легче отобрать землю, чем исправить ошибки

Пенсионер два года боролся за землю, которую «перераспределили» в пользу соседки

фото: Антонина Кябелева

Михаил Абрамов истратил два года на то, чтобы «отбить» в суде право на свой участок. Да и то пока только в суде первой инстанции.

Участок в деревне Косалме, которая считается одним из самых элитных мест вблизи Петрозаводска, у Абрамова с 1992 года. Здесь расположен небольшой скромный дом. Начиная с ранней весны и до наступления морозов пенсионер живет в деревне.

Так получилось, что его участок разделен канавой, которая идет вдоль дороги, под ней, тянется к озеру Укшозеро и считается водоотводной, дренажной. Фактически речь идет о двух участках, разделенных канавой. До поры до времени узкая полоска земли считалась государственной собственностью. Пока не появились интересанты.

Около двенадцати часов ночи 24 сентября 2024 года Михаила разбудил отчаянный лай его собаки. Он вышел на улицу и увидел на подъездной дороге экскаватор и два КамАЗа с землей.

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