Россиянка Мирра Андреева стала второй ракеткой мира

19-летняя спортсменка повторила успех Шараповой и выиграла Итоговый турнир WTA

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19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. Россиянка в финале одолела украинскую спортсменку Элину Свитолину, занимающую шестую строчку рейтинга. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Мирра Андреева стала восьмой россиянкой, квалифицировавшейся на Итоговый турнир. Теннисистка повторила успех нашей единственной чемпионки Марии Шараповой, которая забрала трофей в дебютном розыгрыше в 2004 году. После турнира WTA 19-летняя россиянка стала второй ракеткой мира.

Андреева - победительница «Ролан Гаррос» - 2026. Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер Андреева выиграла серебряные медали Олимпийских игр в 2024 году в парном разряде.