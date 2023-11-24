«Пока доедешь, ноги протянешь»: как бедовали больные петрозаводчане

В очередной раз перед выборами, а было это ровно двадцать лет назад, жителям Кукковки пообещали, что вскоре у них появится своя поликлиника. В ноябре 2003 года, как и много-много лет до этого, больные люди за помощью к врачу были вынуждены ездить на Ключевую.

О том, как шел первичный прием в Кукковском филиале поликлиники №4, сняла репортаж съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики. Надо сказать, что журналисту и оператору пришлось непросто – им было практически не развернуться среди толпы людей. Поликлинику кукковчанам обещали много лет, но вместо нее долгое время работал тесный филиал Ключевской поликлиники. 3 врача и огромные очереди в коридорах – вот такая картина ожидала нас внутри. Конечно, ожидать добрых слов от горожан было бесполезно:

-Это же издевательство какое-то! Ни сесть, ни встать. Ни раздеться!

-И туалета нет. Это важно.

-Пока до 4-ой поликлинике едешь, ноги протянешь!

-Чтобы достать номерок к специалисту, я ездила на такси. Села без десяти шесть. И я у поликлиники была шестой.

-У меня было два сердечных приступа в июне. Я целый месяц ездила туда на лечение. Каждый день к нескольким врачам на приемы. Вы знаете, я к концу этого месяца стала еще хуже себя чувствовать, чем до этого.

-Мы, Кукковка, совсем оставлены без врачебного надзора!

Врачам, которые работали в филиале, можно было только посочувствовать. Весь негатив стекался к ним. А его было немало. «Вот сегодня мы приняли 45 человек, - отметила врач. – А нам еще идти работать на участок. Поликлинику нам обещают. Мы ждем. В следующем году». Пожилая женщина, ожидавшая приема, сомневалась, нужно ли идти на выборы, если к людям так относятся.

В 2003 году работники Агрофирмы имени Зайцева убрали с полей более 500 тонн свеклы, около 1 тысячи тонн моркови, почти 2 тысячи тонн картофеля и 3,5 тысячи тонн капусты.

Все это богатство хранилось в специальных камерах на овощебазе в Томицах. Сорт картошки, которую вырастили в Агрофирме, назывался «Луговской». Его хвалили работники – гнили совсем немного. В целом 6 тысяч 800 тонн овощей заложили на хранение базу. Собирали их с полей с помощью студентов и школьников Петрозаводска. «В этом году погодные условия свою роль сыграли, - пожаловалась Валентина Игансон, главный агроном Агрофирмы. – Переувлажнение почвы, и холодно было. Дожди!» И еще была беда в сельскохозяйственном предприятии – не хватало денег на покупку новой техники. Убирали тем, что есть. Но успели убрать все, вопреки слухам: «Мы успели убрать все! Хотя была информация о нас, что мы заморозили. Было подмороженная продукция, но сейчас она убрана вся. Сейчас идет реализация, зверосовхозы ее берут. Цену, конечно, мы снизили на эту продукцию».

Продукция Агрофирмы имени Зайцева продавалась неплохо. Правда, не так быстро, как хотелось бы ее руководителям. Но постоянные клиенты брали овощи оптом. Продавались они и на рынках города. На ежегодной сельхоз ярмарке в Петрозаводске Агрофирма продала овощей на 260 тысяч рублей. И горожане их хвалили. «Я считаю, что наши лучше, - улыбалась Валентина Игансон. – Говорят: где родился, там и пригодился. То, что растет там, где человек живет, думаю, это полезнее, чем завозное».

Поля Агрофирмы к середине ноября уже замело снегом. Селяне уже раздумывали над тем, что будут сеять весной. Семенной материал был собран и ждал своего часа.

В Петрозаводске прошла Международная триеннале «Отпечатки-2003». Триеннале – это событие в области культуры, которое проходит раз в три года. Самая известная, пожалуй, проходила в Милане. Но мы любили свою – петрозаводскую.

Основной темой «Отпечатков-2003» стали фото-технологии в современном искусстве. На выставке постарались представить весь диапазон – от традиционной фотографии до фотолитографии. «Нашу триеннале было решено не ограничивать каким-то одним видом искусства, исходя из нашего с вами контекста. Мы живем в Карелии, и в Карелии на сегодня нет такого вида искусства, который мы бы могли назвать знаковым или фирменным», - заявила искусствовед Мария Юфа.

В том году были представлены работы из Германии, Нидерландов, Финляндии. Были и художники из Петрозаводска. Дабы усладить не только взгляд, но и слух, завершилась триеннале арт-вечеринкой и живописным перформансом.

Таким было 24 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.