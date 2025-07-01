Публикуем календарь стрижки волос на июль 2025 года
Лунный календарь стрижки волос на июль 2025 года подскажет, когда лучше идти в парикмахерскую, чтобы прическа притягивала в вашу жизнь только хорошие события.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 июля. Сделав стрижку, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
2 июля. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.
3 июля. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.
4 июля. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
5 июля. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
6 июля. Посещение парикмахерской может привлечь в вашу жизнь нежелательные события.
7 июля. С новой стрижкой вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
8 июля. Сходив в парикмахерскую, вы станете удачливее, начнете привлекать собственность, материальное благополучие.
9 июля. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
10 июля. Стрижка способна привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
11 июля. Визит к парикмахеру привлечет болезни и неприятности.
12 июля. Посещение парикмахерской может привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
13 июля. Стрижка сделает ваши волосы пышными, сильными и магически привлекательными.
14 июля. Лучше не стричься — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.
15 июля. День идеален для визита к парикмахеру — вы станете красивее и привлекательнее.
16 июля. С новой прической вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
17 июля. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.
18 июля. Посещение парикмахерской принесет в вашу жизни болезни и несчастья.
19 июля. Сделав стрижку, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
20 июля. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.
21 июля. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.
22 июля. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
23 июля. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
24 июля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
25 июля. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
26 июля. Новая прическа может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
27 июля. Стрижка способна привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
28 июля. Посещение парикмахерской подарит вам удачу и богатство.
29 июля. Не стригитесь — можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
30 июля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
31 июля. Стрижка подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.