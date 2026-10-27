Карелия определит критерии звания «Населённый пункт воинской доблести»

О разработке механизма присвоения почетного звания населенным пунктам республики сообщила Лариса Подсадник

Фото: ЗС РК

В Законодательном Собрании Карелии создадут рабочую группу, которая сформулирует критерии и определит порядок присвоения почётного звания «Населённый пункт воинской доблести».

О запуске этой работы на заседании общественного совета по подготовке и проведению празднования 100-летия Калевальского района и 440-летия посёлка Калевала сообщила Председатель парламента республики Лариса Подсадник. По словам руководителя Заксобрания, рабочая группа детально определит, какие основания дают право на почётное звание.

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Тема присвоения звания активно обсуждается: ранее общественные организации направляли соответствующие обращения на имя главы республики Артура Парфенчикова и Ларисы Подсадник. Депутат подчеркнула, что в Карелии есть немало населённых пунктов, чьё прошлое заслуживает такого признания.

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Учитывая героическое прошлое, посёлок Калевала будет претендовать на присвоение почётного звания одним из первых,

– отметила Лариса Подсадник.



Приграничный Калевальский район в военные годы имел стратегическое значение. Во время Советско финляндской войны 1939–1940 годов районный центр служил важным тыловым опорным пунктом. В годы Великой Отечественной войны противник стремился прорваться через эти места, чтобы выйти к Кеми и северному участку Кировской (сейчас — Октябрьской) железной дороги. Удар первыми приняли пограничники, позже к обороне подключились армейские части, а местные жители вошли в состав партизанских отрядов и истребительных батальонов. Именно благодаря стойкости и самоотверженности защитников планы вражеских сил были сорваны.