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27 октября 2026
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Общество

Карелия определит критерии звания «Населённый пункт воинской доблести»

О разработке механизма присвоения почетного звания населенным пунктам республики сообщила Лариса Подсадник
Подсадник Лариса
Фото: ЗС РК

В Законодательном Собрании Карелии создадут рабочую группу, которая сформулирует критерии и определит порядок присвоения почётного звания «Населённый пункт воинской доблести». 
О запуске этой работы на заседании общественного совета по подготовке и проведению празднования 100-летия Калевальского района и 440-летия посёлка Калевала сообщила Председатель парламента республики Лариса Подсадник. По словам руководителя Заксобрания, рабочая группа детально определит, какие основания дают право на почётное звание.

заседание общественного совета


Тема присвоения звания активно обсуждается: ранее общественные организации направляли соответствующие обращения на имя главы республики Артура Парфенчикова и Ларисы Подсадник. Депутат подчеркнула, что в Карелии есть немало населённых пунктов, чьё прошлое заслуживает такого признания. 

заседание общественного совета



Учитывая героическое прошлое, посёлок Калевала будет претендовать на присвоение почётного звания одним из первых, 

– отметила Лариса Подсадник.

Приграничный Калевальский район в военные годы имел стратегическое значение. Во время Советско финляндской войны 1939–1940 годов районный центр служил важным тыловым опорным пунктом. В годы Великой Отечественной войны противник стремился прорваться через эти места, чтобы выйти к Кеми и северному участку Кировской (сейчас — Октябрьской) железной дороги. Удар первыми приняли пограничники, позже к обороне подключились армейские части, а местные жители вошли в состав партизанских отрядов и истребительных батальонов. Именно благодаря стойкости и самоотверженности защитников планы вражеских сил были сорваны.

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