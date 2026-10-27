Тротуары продолжают ремонтировать в Петрозаводске в конце октября

На трех улицах карельской столицы еще не завершены работы по благоустройству тротуаров

Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk

В Петрозаводске в конце октября продолжаются работы по ремонту тротуаров. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, подрядчик работает в эти дни на улице Коммунальной - там готовится основание под асфальт. А на Лососинском шоссе идет асфальтирование в районе остановки «Улица Хейкконена». А вот на Большой Петропавловской улице работы еще даже не начинались - к ней подрядчик приступит, когда справится с предыдущими объектами.

В то же время уже готовы новые тротуары на восьми объектах - на улицах Хейкконена, Ломоносова, Пограничной, Пробной, Соломенской, Логмозерской, Сулажгорской и на Октябрьском проспекте.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники Госавтоинспекции решили предупредить юных зацеперов Петрозаводска, чем грозят им опасные развлечения.