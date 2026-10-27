Президент Финляндии созвонился с Путиным

Российский президент поговорил по телефону с лидерами Финляндии и Норвегии

Фото: Алиса ИИ

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во вторник, 27 октября, позвонили из Хельсинки российскому лидеру Владимиру Путину и провели с ним телефонный разговор. Об этом сообщает канцелярия президента Финляндии.

По словам Стубба, обсуждался конфликт на Украине, дипломатические усилия по его завершению, а также обеспечение мира и безопасности в Европе.

«Разговор был прямым и по существу. Мы соседи России. То, как завершится конфликт, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а в более широком смысле - всего Европейского Союза. Окончание конфликта требует прямых переговоров»,

- сказал Стубб.

Лидеры Суоми и Норвегии подчеркнули, что их страны продолжат долгосрочную поддержку Украины. Стубб и Стере сделали акцент на том, что конфликт необходимо завершать, и что переговоры должны быть продолжены. Политики подчеркнули, что позвонили Путину как лидеры своих стран, а не как представители ЕС.

Разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере подтвердили в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что готовится сообщение по этому поводу, пишет ТАСС.