Врач рассказал о неожиданном источнике аллергии

Плесень в грунте комнатных растений способна вызывать аллергию

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Комнатные растения при правильном уходе дарят радость своим хозяевам и создают уют в доме, но при нарушении технологии за ними могут стать источником опасности. О том, как не заработать проблемы со здоровьем при контакте с цветами, RT рассказал невролог Артем Барышев.

По словам эксперта, плесень в цветочном грунте может вызвать головную боль, аллергию, неприятные ощущения в глазах и раздражать дыхательные пути. В зоне риска люди с аллергией или бронхиальной астмой — пушистый налет на грунте может спровоцировать обострение заболевания.

Барышев предупредил о необходимости срочно обратиться за медицинской помощью, если вместе с головной болью возникают свистящее дыхание, выраженная одышка, сыпь или отек лица и горла.

Собеседник телеканала при появлении плесени рекомендовал заменить поражённый грунт или пересадить растение, одновременно изменив режим полива и чаще проветривая помещение.