Алексей Трепалов представил Карелию на конкурсе «Лучший по профессии»

Электромонтёр «ПКС – Водоканал» испытал свои силы на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Соревнования прошли в Волгограде и объединили лучших специалистов со всей страны.

Фото: РКС-Петрозаводск

Электромонтёр службы энергообеспечения «ПКС – Водоканал» Алексей Трепалов стал представителем Карелии на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Электромонтёр». Площадкой для состязаний стал Волгоград — именно там собрались лучшие специалисты отрасли, чтобы продемонстрировать свои знания и практические навыки.

Конкурсная программа была выстроена так, чтобы максимально отразить повседневную работу электромонтёра. В течение трёх дней участники решали комплексные задачи: проверяли наряды‑допуски, оказывали первую помощь на роботе-тренажёре, подбирали средства индивидуальной защиты и инструменты, измеряли сопротивление изоляции и обмоток электродвигателя, а также выявляли и устраняли неполадки в схемах управления. Не менее серьёзным испытанием стало теоретическое тестирование и разбор профессиональных кейсов: здесь проверялось, насколько глубоко конкурсанты понимают технологические процессы и умеют применять знания в реальных условиях.

На протяжении конкурса Алексея сопровождал начальник службы энергообеспечения «ПКС – Водоканал» Артём Стюф. Он поддерживал коллегу и следил за ходом испытаний.

Для Алексея это был серьёзный профессиональный вызов и возможность проверить свои силы среди лучших специалистов из разных регионов страны. Такие конкурсы помогают увидеть, над чем ещё стоит работать, перенять опыт коллег и получить стимул для дальнейшего развития. Уверен, что полученный опыт станет хорошей основой для его дальнейшего профессионального роста,

– отметил Артём Стюф.

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В группе компаний «РКС – Петрозаводск» высоко оценивают стремление молодых сотрудников развиваться и демонстрировать свои навыки на федеральном уровне. На предприятии уверены, что у Алексея впереди большие профессиональные перспективы, и поздравляют его с достойным опытом участия в конкурсе.