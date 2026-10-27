Пауэрлифтеры установили рекорды Карелии на турнире в Липецкой области

Марина Забровская завоевала медаль на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу

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Серебряная медаль и рекорды Карелии – с такими результатами возвращаются домой наши спортсменки с Кубка России по классическому пауэрлифтингу. Турнир проходил в Ельце Липецкой области и собрал атлетов из более чем 50 регионов страны.

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В личном первенстве наши землячки продемонстрировали отличную подготовку: Марина Забровская в весовой категории до 47 кг завоевала серебряную медаль. В ее копилке также рекорды Карелии в приседе, тяге и сумме – 330 кг.

Рекорды республики также установили Софья Киселева в весе до 52 кг, Анастасия Семенова в весе до 57 кг и Елена Макаренко в весе до 76 кг.

По итогам турнира сборная Карелии заняла 12-е место в командном зачёте из 40, сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».