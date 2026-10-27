Умер советский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике

Знаменитый атлет Давид Ригерт скончался в возрасте 79 лет

Фото: Алиса ИИ

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Давид Ригерт стал чемпионом Игр 1976 года в Монреале. Также он был шестикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. За карьеру атлет установил 63 мировых рекорда.

После окончания спортивной карьеры Давид Ригерт работал главным тренером сборных СССР и России по тяжелой атлетике.

Ранее сообщалось о том, что 19-летний молодой человек погиб во время тренировки в бассейне в российском городе.