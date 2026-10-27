Девушка-подросток погибла по дороге домой в российском регионе

В Красноярском крае найдена мертвой 16-летняя девушка, которую искали два дня

Фото "Петрозаводск говорит"

В Красноярском крае 16-летняя девушка пропала по дороге домой. Спустя два дня ее обнаружили мертвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, подросток пропала в ночь на 25 октября в Ачинске, когда возвращалась к себе домой. В понедельник девушку искали добровольцы и сотрудники полиции, а на вторник были намечены активные мероприятия с участием сотрудников Следственного комитета. В итоге пропавшую нашли полицейские. Она погибла. При этом обстоятельства смерти юной горожанки не раскрываются в интересах следствия.

Ранее сообщалось о том, что в Ленинградской области подросток пошел в школьный туалет на перемене, чтобы покурить вейп, и получил серьезные травмы.