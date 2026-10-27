Кладбище в карельском городе заросло мусором

Природоохранная прокуратура вмешалась в вопрос о неподобающем виде кладбища в Кондопоге

Фото "Петрозаводск говорит"

Карельская природоохранная прокуратура добилась ликвидации свалок на территории кладбища в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

За помощью обратился житель города бумажников. Он рассказал, что на городском кладбище он насчитал семь несанкционированных точек складирования мусора. При этом ответственные лица не принимали мер к ликвидации свалок.

Прокуратура внесла главе администрации района представление об устранении нарушений закона. В итоге мусор был убран, порядок на кладбище навели.

Ранее сообщалось о том, что кондопожские динамовцы неудачно завершили серию домашних игр регулярного чемпионата РХЛ.