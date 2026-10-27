Кладбище в карельском городе заросло мусором

Карельская природоохранная прокуратура добилась ликвидации свалок на территории кладбища в Кондопоге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
За помощью обратился житель города бумажников. Он рассказал, что на городском кладбище он насчитал семь несанкционированных точек складирования мусора. При этом ответственные лица не принимали мер к ликвидации свалок.
Прокуратура внесла главе администрации района представление об устранении нарушений закона. В итоге мусор был убран, порядок на кладбище навели.
Ранее сообщалось о том, что кондопожские динамовцы неудачно завершили серию домашних игр регулярного чемпионата РХЛ.