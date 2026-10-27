Москва и Петербург уступили регионам по числу машин на тысячу жителей

На тысячу россиян приходится 333 легковых автомобиля. Такие данные привел директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Для подсчета сопоставили количество легковых автомобилей, зарегистрированных в России на 1 июля 2026 года, с численностью населения регионов на начало 2025-го года. По оценке «Автостата», свой автомобиль есть у 47-49% российских домохозяйств, пишет газета «Известия».
По регионам ситуация с обеспеченностью машинами выглядит по-разному. В двух столицах показатель ниже среднероссийского уровня, так как граждане предпочитают пользоваться общественным транспортом, такси и каршерингом. Так, в Москве на тысячу жителей приходится 310 машин, в Санкт-Петербурге - 317 авто.
В Московской области обеспеченность автомобилями выше среднего показателя по России - 344 автомобиля на тысячу человек. В лидерах Приморский край (540 автомобилей на тысячу) и Камчатка (480 автомобилей на тысячу человек).
Противоположная ситуация отмечена на Чукотке, в Чечне и Ингушетии, на тысячу человек приходится менее 200 машин.