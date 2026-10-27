Москва и Петербург уступили регионам по числу машин на тысячу жителей

Почти половина российских семей имеет собственный автомобиль

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На тысячу россиян приходится 333 легковых автомобиля. Такие данные привел директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Для подсчета сопоставили количество легковых автомобилей, зарегистрированных в России на 1 июля 2026 года, с численностью населения регионов на начало 2025-го года. По оценке «Автостата», свой автомобиль есть у 47-49% российских домохозяйств, пишет газета «Известия».

По регионам ситуация с обеспеченностью машинами выглядит по-разному. В двух столицах показатель ниже среднероссийского уровня, так как граждане предпочитают пользоваться общественным транспортом, такси и каршерингом. Так, в Москве на тысячу жителей приходится 310 машин, в Санкт-Петербурге - 317 авто.

В Московской области обеспеченность автомобилями выше среднего показателя по России - 344 автомобиля на тысячу человек. В лидерах Приморский край (540 автомобилей на тысячу) и Камчатка (480 автомобилей на тысячу человек).

Противоположная ситуация отмечена на Чукотке, в Чечне и Ингушетии, на тысячу человек приходится менее 200 машин.