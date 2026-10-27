Петрозаводчанин пожаловался на штыри и лужи после ремонта на Чапаева

Тротуар превратили в полосу препятствий: горожанин просит чиновников разобраться с ремонтом

фото «Петрозаводск говорит»

Ремонт в районе Чапаева в Петрозаводске завершился, но у горожан остался осадочек. На пешеходном переходе теперь скапливается вода, торчат штыри, а на газоне раскидан строительный мусор. Местный житель опубликовал фотографии в комментариях на странице Минтранса Карелии и задал чиновникам вопрос - как можно было принять работы, после которых пешеходная инфраструктура стала хуже, чем была до ремонта?

«После вашего ремонта пешеходный переход превратился в бассейн. Ограждение спилено, арматурные штыри торчат на уровне голени», - написал петрозаводчанин Мстислав, назвав тротуар после ремонта полосой препятствий.

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Мужчина потребовал организовать выезд комиссии, демонтировать штыри, вывезти асфальт и исправить водоотведение на пешеходном переходе в районе верхнего Чапаевского кольца.