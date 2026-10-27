Как в коллективах Петрозаводска реагируют на беременных коллег

Радость или стресс: как боссы встречают новость о беременности сотрудниц

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Женщины с высокой зарплатой чаще сталкиваются с негативом руководства из-за беременности, следует из опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob. Опрос с участием женщин, имеющих детей до 3 лет, проводили с 8 по 21 октября.

56% жительниц Петрозаводска признаются начальству в беременности в первом триместре. 13% делятся новостями о беременности во втором триместре, 4% - не ранее седьмого месяца. Положительную реакцию работодателя на новости о будущем материнстве отметили 47% женщин, нейтральную - 27%, отрицательную - 10%.

Женщины до 40 лет отмечали радость руководства чаще, чем те, кто старше. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц о недовольстве руководителя рассказали 6%, среди тех, чья зарплата выше 150 тысяч, - 11%.

В коллективах на новость о беременности коллеги в большинстве случаев реагируют положительно (об этом рассказали 63% опрошенных). Петрозаводчанки до 40 лет чаще говорили о позитивном отклике коллег.