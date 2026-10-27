Карельское министерство сначала дало землю, а теперь отбирает

Граждане подали коллективный иск в суд, пытаясь отстоять право на предоставленные участки

Фото: Антонина Кябелева

22 октября в Прионежском районном суде началось рассмотрение коллективного иска членов товарищества о признании незаконным отказа министерства в предоставлении им земельных участков. В конфликт между МИЗО и СНТ СН «Ярвиойя» вовлечено 76 семей, которые могут остаться без земельных участков, которые были предоставлены товариществу еще в 2021 году.

Пять лет назад МИЗО передало СНТ в безвозмездное пользование на пять лет земельные участки для ведения садоводства. Передало официально, подписав соответствующий договор. Каждый участок был поставлен на кадастровый учет. Граждане собрали деньги и стали готовить участки для будущего дачного строительства: вырубили деревья, осушили болото, отсыпали дороги. Несколько человек даже начали возводить дома.

В 2025 году МИЗО обратилось в Арбитражный суд Карелии с исковым заявлением о расторжении договора безвозмездного пользования землей, заключенного с СНТ СН «Ярвиойя». Министерство просило суд обязать садоводство вернуть земельные участки.

Весной 2026 года Арбитражный суд Карелии отказал МИЗО в удовлетворении иска, указав, что если министерство допустило какие-то промахи при заключении договора с садоводством, то отвечать за ошибки чиновников должны уж точно не добропорядочные граждане.

Но министерство продолжает отказывать гражданам в их праве на землю. Подробности здесь.