Назван обладатель «Золотого мяча» 2026 года

Капитан сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим футболистом мира

Фото: Алиса ИИ

Капитан сборной Англии Гарри Кейн получил «Золотой мяч» - награду лучшему футболисту мира за 2026 год. Церемония вручения премий прошла в ночь на 27 октября в Лондоне.

В голосовании за «Золотой мяч» нападающий мюнхенской «Баварии» обошел игрока «Реала» Килиана Мбаппе и футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля. Они заняли второе и третье места соответственно.

Среди женщин лучшей по итогам прошлого сезона стала испанская футболистка Алексия Путельяс. Для нее это третий «Золотой мяч» в карьере.

Отметим, что в голосовании за лучшего вратаря сезона российский игрок ПСЖ Матвей Сафонов занял четвертое место.