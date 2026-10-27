В Петрозаводске 27 октября заморосит дождь

Теплый и дождливый день обещали синоптики жителям Карелии во вторник

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 27 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой дождь. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днём составит +7...+12°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается слабый дождь. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха днём составит +8...+10°С. Атмосферное давление будет расти.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +9 °С,

в Кеми +10 °С,

в Кондопоге +10 °С,

в Медвежьегорске +9 °С,

в Олонце +10 °С,

в Пудоже +9 °С,

в Сегеже +9 °С,

в Сортавале +10 °С,

в Суоярви +9 °С.