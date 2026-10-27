Глава сельского поселения в Карелии представила поэтический сборник

Многие стихи настолько мелодичны, что со временем превратились в песни

Фото: Елена Трукшанина

В Пряже состоялся душевный творческий вечер под названием «Душою с вами говорю». Поводом для встречи стала презентация первой книги стихов Любови Пономаревой, которая совмещает непростую работу главы Крошнозерского сельского поселения с художественным творчеством.

Image

Книга получилась по-настоящему личной и многогранной. В ней переплелись воспоминания о детстве в многодетной семье в Тульской области, нежность к собственным детям и радость материнства. Любовь Николаевна – мама троих детей и бабушка пятерых внуков, поэтому тема семьи стала центральной в её поэзии. Однако автор не ограничивается лирикой: в сборник вошли глубокие и серьезные произведения о природе, событиях Великой Отечественной войны и сегодняшних героях СВО.

Image

Жители Пряжинского района уже давно знакомы с творчеством своей землячки: Любовь часто делится новыми строками в социальных сетях и выступает на местных праздниках. Многие её стихи настолько мелодичны, что со временем превратились в песни. На презентации их исполнила Людмила Козлова из Эссойлы, подарив поэзии главы поселения новое, музыкальное звучание.

«Изначально я писала просто для себя, «в стол». Но в какой-то момент пришло осознание: почему бы не собрать всё написанное под одной обложкой?»

– говорит Любовь Николаевна.

Творческий вечер прошел в теплой атмосфере: звучали стихи, музыка, поздравления от друзей и коллег. Это событие стало отличным примером того, как человек, обремененный серьезной ответственностью за жизнь целого поселения, находит время и силы, чтобы делиться с окружающими светом своей души.