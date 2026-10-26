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26 октября 2026
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Здоровый интерес

Диетолог назвала скрытые угрозы популярного у россиян напитка

Глинтвейн провоцирует скачки давления
чашка с глинтвейном
Фото создано с помощью Алиса AI

В осенне-зимний период одним из любимых россиянами напитков вновь становится глинтвейн, но только ли пользу в виде тепла и уюта дарит напиток. Диетолог Елена Соломатина в интервью «Абзацу» рассказала, кому и почему нельзя пить алкогольный глинтвейн.

Врач отметила, что горячее вино со специями категорически нельзя употреблять беременным, кормящим, лицам с психическими недугами и инсулинорезистентностью, а также при болезнях ЖКТ, печени и поджелудочной железы. Люди с излишним весом должны отправить глинтвейн в стоп-лист.

По словам эксперта, алкоголь и сахар в теплом виде всасываются быстрее, что ведет к резкому скачку уровня глюкозы. Сначала сосуды расширяются, а после происходит спазм и повышение давления.

Соломатина отметила, что от напитка стоит отказаться при простуде с повышенной температурой. В этом случае «градусы» дадут дополнительную нагрузку на организм и ему будет сложнее справляться с инфекцией.

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