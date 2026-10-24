Кому нужно менять постельное белье чаще одного раза в неделю

Раз в неделю или чаще: россиянам рассказали о правилах гигиены сна

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Россиянам назвали оптимальную частоту смены постельного белья, но есть нюансы.

В большинстве случаев оптимальным вариантом смены белья будет один раз в неделю. В ткани накапливается кожное сало, пот и частицы кожи – возникают благоприятные условия для пылевых клещей. Их продукты жизнедеятельности вызывают аллергию, пишет «Лента.ру».

Менять белье чаще стоит людям с аллергией, бронхиальной астмой и атопическим дерматитом, так как пылевые клещи провоцируют или усиливают симптомы этих заболеваний.

Врач рекомендует менять белье чаще в период болезни, при повышенной потливости и при высокой влажности воздуха. Если в кровати еще спят и домашние любимцы – то это повод тоже чаще стирать и менять постельное белье.