Московские аэропорты восстанавливают работу после коллапса в небе

Десятки авиарейсов ушли на запасные аэродромы: Внуково и Шереметьево восстанавливают работу

фото «Петрозаводск говорит»

Московские аэропорты возвращаются в график после ухода самолетов на запасные аэродромы. Сбои в Шереметьево и Внуково затронули внутренние и международные рейсы.

Некоторые рейсы, запланированные на 23 октября, прибывают в Москву 24 октября, с задержками до 20 часов, сообщает портал Tourdom. Например, рейс из Минвод перевозчика «Победа» сдвинулся на 20 часов, самолет доставит пассажиров в Шереметьево в 12:10 вместо 16:10 предыдущего дня. Рейс из Махачкалы задержан на 17 часов – он приземлится 24 октября в 11:45 вместо 18:30 23 октября.

Рейс другой крупной авиакомпании из Геленджика опаздывает на 19 часов – прибытие ожидается в 12:26. Еще один самолет из Калининграда прибыл в Москву в 05:04 вместо 20:35.

Задержки в расписании из-за вводимых 23 октября ограничений коснулись и международных направлений. Рейс из Антальи прибыл в Шереметьево на 8 часов позже расписания, а вылет на турецкий курорт отложен на 7 часов.

Внуково тоже принимают вчерашние рейсы. Самолет из Антальи ожидается с опозданием в 18 часов - в 11:30 24 октября вместо 17:25 23-го. Другой рейс из Шарм-эль-Шейха прибыл с задержкой в 5 часов.

Часть задержек связана с уходом самолетов на запасные аэродромы. Некоторые самолеты отправляли вместо столичных воздушных гаваней на аэродромы в Уфу, Екатеринбург. По информации источника, во Внуково были отменены или перенесены на утро некоторые ночные рейсы Turkish Airlines.