Какими будут минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2027 году

Минобрнауки определило проходные пороги ЕГЭ для будущих абитуриентов

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Минобрнауки РФ предложило установить минимальные баллы ЕГЭ для приемной кампании 2027-2028. Каких-то заметных изменений нет. На предложение обратило внимание ТАСС.

Предлагается установить минимальный порог в 40 баллов для русского языка, математики профильного уровня, иностранного языка, истории, биологии, литературы, географии и химии.

Минимум 46 баллов нужно набрать по информатике, от 45 баллов — по обществознанию. По физике минимальная планка для вуза составит 41 балл.

«Петрозаводск говорит» писал о планах министерства нарастить числе бюджетных мест в университетах по востребованным специальностям.