Школьник предотвратил массовое убийство

В Липецке благодаря бдительности сверстника предотвращено нападение на школу

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Липецкий школьник спас детей от бойни. Мальчик сообщил взрослым об угрозе и помог силовикам остановить подготовку к теракту. Об этом сообщили в РИА Новости.

Два подростка дружили с детства, но в 2021 году общение прервалось. Спустя четыре года приятели стали снова общаться. Друг рассказал сверстнику о странных увлечениях – попытках нанести себе увечья и планах напасть на школу. Юноша несколько лет как интересовался запрещенной террористической организацией и шок-контентом.

Подросток отговаривал друга от замысла и просил сходить к психологу. Тревожным звонком стала фотография, которую товарищ скинул другу. На снимке был нож-бабочка у спины соседа по парте и признание о желании вонзить нож. Школьник осознал, что его приятель опасен, он показал переписку маме и классному руководителю. Всю информацию направили в правоохранительные органы, тяжкое преступление удалось предотвратить.

Подросток, который хотел устроить нападение, находится в СИЗО в ожидании суда. Его обвиняют в участие в деятельности террористической организации и приготовлении к теракту. Максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы.