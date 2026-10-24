Часть Онежского озера отдали Минобороны РФ

Минобороны РФ на 20 лет забрало часть Онежского озера под нужды безопасности: рыбалка и отдых под запретом

фото «Петрозаводск говорит»

Правительство передало участок Онежского озера военным. На каких условиях министерство обороны получило часть водоема, узнало издание РИА Новости.

Одна из воинских частей Минобороны РФ получила часть акватории Онежского озера на 20 лет для обеспечения обороны и безопасности России.

Часть акватории озера может использоваться только для обеспечения обороны и безопасности. В источнике говорится, что запрещено оказывать негативное воздействие на экологию и окружающую среду. Загрязненные воды, отходы производства и потребления должны собирать и утилизировать. Часть акватории Онежского озера запрещено использовать для отдыха, рыболовства и рыбоводства.