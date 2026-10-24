Российский мастер нарисовал кота на семечке тыквы

Вместо холста - семечка: сибирский «Левша» переключился с яблочных косточек на тыквенные семечки

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Российский художник нарисовал кота на семечке. О новосибирском «Левше» рассказали федеральные СМИ.

Мастер изобразил рыжего кота на семечке тыквы, о художнике рассказал телеканал РЕН ТВ. По признанию художника, он получает колоссальное удовольствие от процесса и отдыхает. Мужчина рисует на семечках без спешки. Кожура тыквенной семечки быстро впитывает влагу словно бумага. Из-за этого акварель приходится наносить на одно и то же место несколько раз, насыщенность будет увеличиваться.

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Миниатюрный формат живописи для новосибирского мастера не в новинку. До того, как переключиться на тыкву, Владимир Анискин рисовал портреты на срезе яблочной косточки. Он удалял середину, а пустоту заполнял белым полимером. Рисовать на косточке от яблока было сложнее, так как краска не впитывается, а сохраняется на поверхности. На тыквенной семечке рисовать проще и приятнее.