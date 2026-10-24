Болид взорвался в небе над Россией

Фрагмент кометы Галлея мог рухнуть в Онежское озеро

фото стопкадр/ Life

В небе над Россией заметили яркую вспышку. Ученые попытались объяснить появление яркого болида и назвали его размеры.

В вечернем небе 21 октября жители северо-запада России наблюдали странную вспышку – наблюдать ее можно было всего на протяжении десяти секунд. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН выдвинули версию, что это мог быть фрагмент кометы Галлея. Пик потока Ориониды наблюдался в эти дни. Вероятно, яркий шар мог быть элементом этого метеорного потока.

Полет яркого шара с хвостом наблюдали около 17:50-17:51 по московскому времени. Что-то светящееся и летящее очень быстро к земле видели в Череповце и Вологде, а также других населенных пунктах.

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На возможную связь с метеорным потоком Ориониды указывают направление полета этого светящегося шара с востока на запад и совпадение с периодом максимальной активности потока, пишет Life. Ориониды образованы частицами кометы Галлея, но принадлежность тела, которое видели россияне, к потоку Орионид остается пока предположением.

По предварительной оценке, размер «пришельца» от 10-20 сантиметров до полуметра. Небесное тело разрушилось на высоте 20-30 км в небе над Архангельской областью. По сообщению Shot, фрагменты объекта могли упасть в Онежское озеро.

Ориониды появляются, когда Земля проходит через облако обломков, оставленных кометой Галлея: она в последний раз была во внутренней Солнечной системе в 1986 году и вернется в 2061-м. Быстрые метеоры влетают в атмосферу со скоростью около 66 км/с, могут оставлять яркие следы, иногда превращаются в яркие, разноцветные метеоры и оставляют светящиеся шлейфы, которые остаются заметными еще какое-то время после исчезновения метеора.