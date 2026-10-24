Труп нашли на лесной делянке в Карелии

Лесоруб без документов: карельские правоохранители установили личность неопознанного покойника

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Мужчина приехал на заработки через полстраны и погиб. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» полиция Карелии раскрыла тайну безымянного трупа.

Тело неизвестного было обнаружено на территории Сегежского округа. Полицейские установили, что незадолго до смерти, мужчина приехал на заработки в Карелию. Документов при себе у него не было, работал он на лесной делянке.

С помощью экспертиз удалось установить личность покойного и выяснить, что ранее он проживал в Астрахани. Сотрудники МВД Карелии связались с коллегами из Астрахани, которые разыскали родственников, опознавших умершего.