Петрозаводчане выстроились в очередь, чтобы сдать пластик

Завод в Карелии превратит мусор в мебель и уличную утварь

фото «Петрозаводск говорит»

24 октября в Петрозаводске выстроились очереди. Но люди стоят не за бензином - экоактивисты пришли сдать вторсырье.

Волонтеры проекта «Спасем тетрапак» расширили деятельность, и теперь собирают не только упаковку от молочных продуктов и соков, но и пластиковые крышки и пакеты. И это хорошая возможность для жителей Карелии сдать в переработку вторсырье, больше такие фракции никто не собирает. Наша редакция присоединилась к акции и сдала крышки в переработку.

Волонтеры сотрудничают с заводом в Кондопоге «РОСА», где научились перерабатывать мягкий пластик и крышки. Подобной переработкой в Карелии никто не занимается. Из сырья, которое получает предприятие, создают террасную доску, садовую и уличную мебель, а также разную утварь, например, урны.

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В Петрозаводске можно увидеть такие изделия на набережной. Также садовая мебель и разные предметы уличного интерьера установлены в разных городах и поселках республики. Например, в Пряже.

«Я живу в районе. Но специально приезжаю в Петрозаводск и привожу вторсырье, когда назначены даты сбора. Сегодня вот сдаю крышки и мягкий пластик - это пакеты, которых скапливается дома очень много. А делаю я это по тому, что хочу внести свой вклад в сохранение планеты и экологии. А еще показываю пример своим детям, что разделять отходы важно и не сложно»,

- рассказала Дарья, участница экоакции.

В Петрозаводске есть экосообщество «Сбормобиль». В субботу активисты собирали макулатуру и пэт-бутылки. Те пакеты, в которых люди принесли им вторсырье, они собрали и сдали своим коллегам- волонтерам.

Напомним, что в Петрозаводске работает несколько экостанций у торговых центров, куда можно сдать разные виды вторсырья.