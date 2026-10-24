Жителям Карелии предлагают проверить себя на географическом диктанте

Участникам просветительской акции нужно будет ответить на 50 вопросов

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Жителям Карелии предлагают проверить свои знания в области географии. 22 ноября состоится географический диктант. Пройти тест можно как очно, так и онлайн – в дистанционном формате акция будет проходить с 22 ноября по 10 декабря. Об акции рассказали в карельском министерстве экономического развития.

Географический диктант - международная просветительская акция Русского географического общества. Цель проекта — популяризация географии, повышение интереса к природе, истории и культуре России.

Тест состоит из нескольких частей. В первом блоке 30 вопросов по базовым знаниям. Во втором блоке вопросы сложнее. Тем, кто хочет проверить аналитические способности и эрудицию, предстоит ответить на 20 вопросов.