Сезонные схемы мошенничества: не дайте себя обмануть

Аналитики ВТБ рассказали, какие осенние сценарии злоумышленников стоит держать на контроле и как не попасться на их уловки

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Осенью мошенники активно эксплуатируют сезонные поводы и делают это настолько убедительно, что даже внимательные люди могут попасться. ВТБ изучил типичные сценарии и выделил ключевые угрозы сезона.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, сезонность стала для мошенников готовым сценарием: они не придумывают новый повод, а берут тот, который уже у всех на повестке, кажется привычным и не вызывает подозрений.

Главными из них стали:

- Сборы в родительских чатах. В мессенджерах от имени родителей рассылают просьбы срочно перевести деньги на цветы или подарки — и дают ссылку для оплаты.

- Замена шин «по выгодной цене». Мошенники создают сайты‑клоны популярных магазинов, заманивают заниженными ценами, а после предоплаты исчезают.

- Фальшивые налоговые письма. Приходят сообщения о якобы неоплаченных налогах или штрафах, угрожают «судебным приказом» и предлагают быстро всё уладить по ссылке — она ведёт на фишинговый ресурс, где выманивают данные карты.

- «Лёгкая» подработка для студентов. Предлагают вакансии вроде наборщика текста или администратора, а на этапе оформления просят создать «зарплатную карту» по ссылке — так человека втягивают в фишинг или дропперскую схему.

- Сайты‑однодневки с «суперскидками». На таких ресурсах ставят искусственные таймеры («осталось 2 часа»), размещают поддельные отзывы, а после оплаты сайт просто пропадает.

- Ложные звонки о вакцинации. Звонят якобы из поликлиники, предлагают срочно записаться на прививку от гриппа и запрашивают данные полиса, паспорта или код из СМС «для электронной очереди» — а затем используют эти сведения для хищения денег.

- Поддельные бонусы и сертификаты. В период распродаж, в том числе «чёрной пятницы», в мессенджерах распространяют фейковые акции, сертификаты и промокоды — они ведут на фальшивые сайты.

ВТБ рекомендует универсальные правила – не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах: любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях проверять только в официальных каналах.

Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счёт по ссылке: проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях – прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если данные уже переданы – заблокировать карту и обратиться в банк.