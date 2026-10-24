В Карелии взлетел спрос на целевое обучение

Большинство целевых договоров в Карелии заключено в сфере медицины

изображение сгенерировано Алисой AI

В Карелии к обучению по целевым договорам приступили 485 студентов. Региональный Минздрав стал лидером по числу заключенных целевых договоров в 2026 году.

Договор на целевое обучение - контракт между предприятием, учебным заведением и будущим специалистом, пояснили в региональном министерстве образования и спорта. Механизм дает возможность получить образование бесплатно и гарантирует трудоустройство. По итогам приемной кампании в 2025 году заключили 284 договоров, а в 2026-м больше - 485.

В колледжах и техникумах республики к учебе приступили 257 целевиков, 185 из них получают медицинскую специальность. Среди популярных направлений - швея, мастер электротехнических систем в агропромышленном комплексе, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер, оператор машин по производству бумаги и картона.

Высшее образование по целевым договорам в 2026 году начали получать 228 студентов. Большинство договоров также заключено в сфере здравоохранения. Минздрав региона направил на обучение 199 человек. Популярны также направления: педагогика, водные биоресурсы, ветеринарно-санитарная экспертиза и лесное дело.

Эксперты прогнозируют, что до 2032 года рынку труда Карелии дополнительно потребуется более 42 тысяч работников, более 40% из них - высококвалифицированные рабочие со средним профессиональным образованием.

«Петрозаводск говорит» ранее писал, что выпускники, провалившие экзамены и не получившие аттестат, за 7 месяцев могут бесплатно освоить рабочую профессию.