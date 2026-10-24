Парфенчиков открыл филиал волонтерского движения «10 регион»

От маскировочных сетей до прицепов: как устроен новый волонтерский центр «10 регион» в Петрозаводске

фото пресс-службы правительства РК

В Петрозаводске открылся новый крупный центр карельского волонтерского движения. Противоосколочные костюмы и прицепы: как устроен центр «10 регион».

Добровольческую деятельность участники движения «10 регион» начали в октябре 2022 года в Костомукше. Под единым флагом «10 региона» объединились команды, поддерживающие бойцов СВО из Карелии – «Полевая кухня», «Тепло сердец», «Серебряное добровольчество», «Сети Победы», «Швеи Победы». В настоящее время под эгидой движения трудятся более 600 человек по всей Карелии, действуют 28 добровольческих пунктов – от Лоухского до Пудожского района.

23 октября глава Карелии Артур Парфенчиков открыл новый филиал «10 региона» в Петрозаводске. Здесь работает швейный цех, в планах – запуск мастерской для изготовления прицепов. В одном из помещений откроют музейное пространство, где будут проводить экскурсии для всех желающих.

Руководитель региона поблагодарил волонтеров за готовность оказывать помощь военнослужащим, защищающим интересы Отечества в зоне проведения СВО.

«Вещи, одежда, продукты, в которые вкладывают душу добровольцы, несут особое тепло и заботу и напоминают о доме и близких, – подчеркнул Парфенчиков. – Новое помещение – это тот ресурс, который в Костомукше попросила у нас руководитель движения, и мы оперативно смогли его найти, передать и помочь оборудовать. Я уверен, что здесь будет кипеть жизнь и производиться вещи, столь востребованные нашими бойцами».

Открытие центра позволит привлечь новых волонтеров и увеличить число выпускаемой продукции.

«В новом здании будет комфортно работать, – сказала руководитель движения «10 регион» Елена Зезюльчик. – Фронт меняется динамично, появляются новые запросы – нужны противоосколочные костюмы. Здесь мы запустим производство таких жилетов, также будем шить маскировочные сети».

Волонтеры «10 региона» помогают 17 подшефным подразделениям от Курска до Херсона – десантникам, мотострелкам, танкистам, артиллеристам, а также добровольческому подразделению «Ветераны».

С января 2025 года по октябрь 2026 года волонтеры «10 региона» закупили, самостоятельно изготовили и передали бойцам 18 авто- и мотосредств, более 3 тыс. коробок сублимированных обедов – это 185390 порций, более 7,5 тыс. индивидуальных перевязочных пакетов, 10 эвакуационных тележек «Анютка» собственного производства, более 250 единиц швейного производства (защитные плащи, маскировочные костюмы, носилки), более 2,9 тыс. маскировочных сетей.